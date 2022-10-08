Россияне атаковали дронами-камикадзе Николаевскую и Одесскую области: ПВО сбило все

Враг продолжает атаковать Украину с южного направления беспилотниками иранского производства, но безуспешно.

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Николаевскую и Одесскую области. Украинская противовоздушная оборона сбила их все.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"7 октября с 20:00 до 21:30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области. Все три боеприпаса сбиты силами и средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Опасность для тыловых городов: иранские дроны сложнее увидеть на радарах

Напомним, что Россия все чаще стала атаковать территорию Украины ударными дронами иранского производства. Только за несколько часов вчера в Николаевской области силы противовоздушной обороны сбили 6 дронов-камикадзе.

Иранские дроны-камикадзе "Shahed — 136", которые сейчас используют российские оккупанты, наносят серьезный ущерб инфраструктуре и вооружению ВСУ. В иранских дронах, использующих ВС РФ в войне против Украины, выявили запчасти американского производства.

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