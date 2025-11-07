Россияне атаковали дронами Одесскую область: куда попали

Ракетная атака / © ТСН.ua

Вечером 7 ноября российские войска совершили очередную циничную атаку ударными беспилотниками на критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры на юге региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Олег Кипер подтвердил, что силы противовоздушной обороны сработали эффективно, но полностью избежать последствий не удалось.

«Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры на юге области», — отметил глава ОВА.

К счастью, по предварительным данным, информация о погибших и пострадавших среди гражданского населения не поступала. Детали последствий и объемы повреждений уточняются. В настоящее время атака на область продолжается.

«Жители Одесской области, находитесь в укрытиях! Ракетная опасность — ПС ВСУ», — отметил Олег Кипер.

Напомним, вечером 7 ноября в Харьковской области в результате вражеского удара управляемой авиационной бомбой (КАБ) по селу Коротич пострадали четверо гражданских лиц. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Графики почасовых отключений света 7 ноября используются в большинстве регионов Украины.