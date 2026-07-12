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Россияне атаковали дронами: прилетело в магазин — есть раненые
Российские войска в очередной раз атаковали Никополь ударными дронами. В результате обстрела ранения получили четверо гражданских, двое из них госпитализированы.
Россияне продолжают атаковать мирные города Украины. От ударов дронами сегодня, в частности, пострадал Никополь Днепропетровской области. После налета беспилотников уже известно по меньшей мере о 4 раненых людях.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Россияне атаковали Никополь: есть раненые гражданские
По данным главы ОВА, ранения в результате российской атаки беспилотниками по Никополю получили четыре человека.
«Пострадали трое мужчин и женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали», — пишет Ганжа.
Все раненые находятся в состоянии средней тяжести.
В результате ударов повреждены магазин и здание, которое не использовалось.
Россияне могут увеличить радиус атак
Напомним, советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что на фоне вероятных мирных переговоров война перешла в фазу глубоких и средних ударов.
По его мнению, Украина находится в лучших условиях, ведь у России — огромная территория с множеством критических объектов, которые она не сможет защитить.
В то же время, Украина остается уязвимой, поскольку РФ хаотично бьет по гражданским объектам. Хотя от «Шахедов» тыл защищен, в 100-километровой зоне враг будет пытаться уничтожать все: АЗС, почту, склады, технику, дороги и электроподстанции.