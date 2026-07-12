Удар по Никополю

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Россияне продолжают атаковать мирные города Украины. От ударов дронами сегодня, в частности, пострадал Никополь Днепропетровской области. После налета беспилотников уже известно по меньшей мере о 4 раненых людях.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россияне атаковали Никополь: есть раненые гражданские

По данным главы ОВА, ранения в результате российской атаки беспилотниками по Никополю получили четыре человека.

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«Пострадали трое мужчин и женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали», — пишет Ганжа.

Все раненые находятся в состоянии средней тяжести.

В результате ударов повреждены магазин и здание, которое не использовалось.

Россияне могут увеличить радиус атак

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что на фоне вероятных мирных переговоров война перешла в фазу глубоких и средних ударов.

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По его мнению, Украина находится в лучших условиях, ведь у России — огромная территория с множеством критических объектов, которые она не сможет защитить.

В то же время, Украина остается уязвимой, поскольку РФ хаотично бьет по гражданским объектам. Хотя от «Шахедов» тыл защищен, в 100-километровой зоне враг будет пытаться уничтожать все: АЗС, почту, склады, технику, дороги и электроподстанции.

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