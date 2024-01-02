Россияне атаковали энергосистему Киевщины: что известно по состоянию на данный момент

Стали известны подробности российских ракетных ударов по объектам энергосистемы Киевской области 2 января.
Сегодня, 2 января, российские оккупанты осуществили ракетные удары по ряду объектов "Укрэнерго" и облэнерго в Киевской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Сегодня было попадание в целый ряд объектов "Укрэнерго" и облэнерго на Киевщине, и поэтому были определенные перерывы в энергоснабжении. Мы достаточно оперативно, буквально за несколько часов, возобновили работу необходимого оборудования, и уже большинство потребителей города Киева и близлежащих населенных пунктов имеют надежное электроснабжение. Также возобновлена работа систем водоснабжения города", — рассказал он.
По его словам, несмотря на определенные повреждения и сложности, вызванные сегодняшней атакой, она не нанесла критической угрозы для работы энергосистемы.
"Энергосистема в целом работает сбалансированно. Сегодня мы занимались с самого утра ликвидацией локальных последствий прилетов. Я сам недавно был на одном из пострадавших энергообъектов. Там уже все оборудование находится в работе, и я думаю что, если кто-то из потребителей Киевщины и города Киева до сих пор без энергоснабжения, то его восстановление — это вопрос буквально нескольких часов", — объяснил руководитель "Укрэнерго".
Ракетный обстрел 2 января
Ночью против 2 января захватчики выпустили по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".
Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.
В то же время, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, на Украину 2 января летело столько российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", сколько за весь 2022 год было. Он убежден, что россияне могут совершить еще два-три таких массированных запуска, но надолго у РФ запасов ракет не хватит.
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