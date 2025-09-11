- Дата публикации
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине — ОВА (фото)
Предварительно обошлось без пострадавших.
Российские захватчики в ночь на 11 сентября атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
«В результате атаки вражеских БПЛА этой ночью повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения», — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации ОВА, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна.
Предварительно обошлось без пострадавших. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.
Ранее сообщалось, что в Сумах в ночь на 11 сентября были слышны взрывы.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 11 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.