Последствия атаки на Сумы

Российские захватчики в ночь на 11 сентября атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«В результате атаки вражеских БПЛА этой ночью повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ОВА, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна.

Предварительно обошлось без пострадавших. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

Ранее сообщалось, что в Сумах в ночь на 11 сентября были слышны взрывы.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 11 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.