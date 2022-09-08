Россияне атаковали Харьков ракетами С-300: что разбомбили оккупанты и есть ли пострадавшие (фото)

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать и уничтожать Харьковскую область и город Харьков.

Инфраструктуру Харькова за 7 сентября россияне обстреляли 5 раз. Били оккупанты ракетами.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

После полуночи россияне ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно снова применили ракеты комплекса С-300.

От обстрелов российских террористов поврежден в Харькове объект критической инфраструктуры, помещение на территории производства.

На данный момент информации о пострадавших нет.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов уточнил, что россияне ударили по Харькову примерно в 0.00. Один ракетный удар был в Салтовском районе, второй – в Холодногорском.

На Салтовке, по его данным, был прилет по объекту, критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В результате в месте попадания ракеты начался сильный пожар.

В Холодногорском районе, по информации Терехова, российские войска ударили по одному из предприятий Харькова.

"Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют", – написал Терехов.

В области россияне наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.

После 2 часов ночи от нескольких ударов оккупантов пострадали две женщины в Дергачевской громаде Харьковского района.

У пострадавших взрывные и осколочные ранения. Женщин госпитализировали.

Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары.

Кроме того, в течение суток медики госпитализировали 2 человек в Чугуевском районе, 1 — Харьковском, 3 — Изюмском, среди них ребенок 2 лет. Состояние пострадавших – среднее.

"Военные Вооруженных сил Украины успешно отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Питомник, Григоровка и Русские Тишки. Также отразили наступление оккупантов в районе села Дибровное Барвенковской громады. На всех направлениях ВСУ держат позиции", — подытожил Синегубов.

Напомним, оккупанты обстреляли ракетами Харьков и Змиев: горела автомойка, пострадали кафе и магазины.

На днях в Харькове ракета армии РФ попала в жилой дом, есть погибишие.

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