Россияне атаковали Харьковщину дронами: горел отель, повреждены дома (фото, видео)

Были зафиксированы не менее пяти беспилотников. В результате ударов пострадал гражданский мужчина-охранник.
Российские войска в ночь на 9 февраля нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
После полуночи Синегубов заявил, что в результате ударов вражеских дронов по Змиевской громаде загорелась гражданская нежилая инфраструктура. Были зафиксированы не менее пяти российских беспилотников.
Под утро глава ОВА проинформировал, что спасатели ликвидировали пожары в здании отеля, летней площадки ресторана и трех легковых автомобилей.
Пострадал гражданский мужчина-охранник. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса и столовая.
"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!" – подчеркнул Синегубов.
Напомним, накануне оккупанты обстреляли ракетами Золочев в Харьковской области. Там была разрушена трехэтажная гостиница и погиб младенец.
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