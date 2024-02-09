Россияне атаковали Харьковщину дронами: горел отель, повреждены дома (фото, видео)

Были зафиксированы не менее пяти беспилотников. В результате ударов пострадал гражданский мужчина-охранник.

Российские войска в ночь на 9 февраля нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

После полуночи Синегубов заявил, что в результате ударов вражеских дронов по Змиевской громаде загорелась гражданская нежилая инфраструктура. Были зафиксированы не менее пяти российских беспилотников.

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Под утро глава ОВА проинформировал, что спасатели ликвидировали пожары в здании отеля, летней площадки ресторана и трех легковых автомобилей.

Пострадал гражданский мужчина-охранник. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса и столовая.

"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!" – подчеркнул Синегубов.

Пожар в Змиевской громаде Харьковщины в результате атаки дронами в ночь на 9 февраля / Фото: Олег Синєгубов

РФ ударила дронами по Змиевской громаде Харьковщины: горел отель, повреждены дома

Напомним, накануне оккупанты обстреляли ракетами Золочев в Харьковской области. Там была разрушена трехэтажная гостиница и погиб младенец.

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