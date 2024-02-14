Россияне атаковали Харьковскую область оружием из страны-союзницы (фотоподтверждение)

На фрагменте взрывателя к артснаряду надписи были на корейском языке.
Российские военные нанесли минометный обстрел по фермерскому хозяйству в Харьковской области оружием из Северной Кореи.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов и опубликовал подтверждение.
"Этот обломок нашли на территории фермерского хозяйства в поселке Волчанские Хутора после минометного обстрела. Это фрагмент подрывателя к артснаряду, надписи — на корейском языке. Взрывотехники продолжают изучать его. Во время обстрела снаряды, предварительно, калибру 122 мм попали вблизи складов - побило здания и сельхозтехнику. Это – очередной гражданский объект, ни одного военного там не было", - написал он.
Напомним, за минувшие сутки Россия обстреляла более 20 городов и сел Харьковщины, из-за чего погибла 61-летняя женщина.
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