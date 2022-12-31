Россияне атаковали Хмельницкий ракетами: какие последствия

Хмельницкий накрыли ракетами.
Сегодня, 31 декабря, в Хмельницкой области прогремели взрывы. Ранены, по меньшей мере, 4 человека в результате обстрела.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"В результате сегодняшнего обстрела ранены, по меньшей мере, 4 человека", — написал он.
Ранее Гамалий подтвердил "прилеты" в Хмельницкой области.
"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! Детали со временем", — написал он.
На сегодняшний день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются во всех областях.
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