Россияне атаковали Хмельницкий ракетами: какие последствия

Сегодня, 31 декабря, в Хмельницкой области прогремели взрывы. Ранены, по меньшей мере, 4 человека в результате обстрела.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"В результате сегодняшнего обстрела ранены, по меньшей мере, 4 человека", — написал он.

Ранее Гамалий подтвердил "прилеты" в Хмельницкой области.

"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! Детали со временем", — написал он.

На сегодняшний день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются во всех областях.

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