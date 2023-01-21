Россияне атаковали из тяжелой артиллерии Днепропетровщину: что известно

Люди не пострадали.

Армия РФ в ночь на 21 января обстреливала Никопольский район в Днепропетровской области. оккупанты направили около десятка снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую общину. Направил с десяток снарядов в село Вышетарасовка", — говорится в сообщении.

По словам Резниченко, пострадавших и погибших нет. В результате российских атак есть разрушение. Детали удара выясняются.

"В других районах ночью звучала сирена, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, российские оккупанты 20 января в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранение 15-летнего мальчика. Из-за обстрела села Новая Дмитровка Александровского района пострадал один человек — ему оторвало ногу.

Читайте также:

В Днепре под обломками дома обнаружили немалую сумму денег: ищут владельца