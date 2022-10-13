Россияне атаковали Киевщину дронами-камикадзе: куда попали оккупанты (фото)

Россияне атаковали дронами-камикадзе Макаровскую общину в Киевской области.
Армия РФ в ночь на 13 октября осуществила серию атак на инфраструктуру Киевщины.
Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
По его данным, оккупанты атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры.
"Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов", – написал он.
Тимошенко призвал граждан не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях во время тревог.
В свою очередь начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов уточнил, что ночью 13 октября было три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района. В результате взрывов произошло возгорание.
По предварительным данным, потерпевших нет.
"На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов. Призываем всех находиться в укрытиях при сигналах воздушной тревоги", — отметил Андрей Небитов.
Украина под обстрелами
Россияне не прекращают терроризировать украинцев, обстреливая каждую ночь населенные пункты Украины. Так, ночью 13 октября российские военные в очередной раз обстреляли Николаев. Оккупанты выпустили по городу восемь ракет С-300 и попали в пятиэтажку. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные оказались под завалами. Информация о погибших и раненых отсутствует.
Кроме того, армия РФ обстреливала Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. В Никополе в результате обстрела ранен 59-летний мужчина, он в больнице в тяжелом состоянии. В городе повреждено более 30 многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач.
Более 2 тысяч семей остались без света. Было попадание в больницу, детсад, краеведческий музей, собор, магазины, рынок, фабрику и почту.
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