Россияне атаковали Киевщину: какие последствия вражеских ударов (фото)

Сегодня ночью россияне снова атаковали ударными беспилотниками Киевщину.

В ГСЧС сообщили о последствиях ударов.

Киевщина: в результате ночной вражеской атаки пострадал ребенок, спасатели ликвидировали два пожара.

В Ирпене из-за падения обломков загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать пожарным в 01:12.

В Бориспольском районе поврежден частный жилой дом, гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна. Пострадал ребенок 2011 года рождения.

На Обуховщине ликвидировано возгорание кровли жилого дома.

Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, российские войска поздно вечером 25 октября атаковали Днепр, есть погибшие и раненые. В частности, от удара погиб ребенок.

25 октября российский дрон попал в жилой дом в Соломенском районе Киева. В результате атаки один человек погиб, пять человек пострадали. Одного из пострадавших госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте. Позже Кличко уточнил, что погибла девочка 2009 года рождения.

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