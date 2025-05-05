ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Конотоп: били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда

К счастью, удар обошелся без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 5 мая россияне ударили по Конотопу на Сумщине.

Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

  • Предварительно без жертв и пострадавших.

  • Атака была комбинирована с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет.

  • Россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков.

  • В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры города.

"Утром будет работать выездной штаб по ликвидации последствий прилетов. Все, у кого жилье получило повреждение - сможете обратиться за помощью", - добавил чиновник.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie