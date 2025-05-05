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Россияне атаковали Конотоп: били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда
К счастью, удар обошелся без жертв и пострадавших.
В ночь на 5 мая россияне ударили по Конотопу на Сумщине.
Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Предварительно без жертв и пострадавших.
Атака была комбинирована с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет.
Россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков.
В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры города.
"Утром будет работать выездной штаб по ликвидации последствий прилетов. Все, у кого жилье получило повреждение - сможете обратиться за помощью", - добавил чиновник.