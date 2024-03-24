Россияне атаковали Кривой Рог дронами: без тепла остались больницы и тысячи домов

Ночью российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Из-за падения обломков в Кривом Роге были повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Без тепла остались шесть больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще три тысячи домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его возобновили", — сказал Лысак.

Россияне целили по критической инфраструктуре в Никопольщине, отметил Лысак.

"Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновили", — сообщил Лысак.

"Дважды враг обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Страдали Марганец и Покровская сельская громада. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", — добавил он.

Напомним, россияне снова ночью атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Хмельницкой области. В Крыму тоже было неспокойно.

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