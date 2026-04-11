Россияне атаковали маршрутку с пассажирами: что известно

Российские войска атаковали гражданский транспорт в Херсоне

Российские войска атаковали гражданский транспорт в Херсоне. Под удар беспилотника попал маршрутный автобус в Корабельном районе.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Инцидент произошел около 11:00. В результате атаки ранения получил 42-летний водитель автобуса. Его доставили в больницу сотрудники полиции.

По предварительным данным, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки.

Российские войска атаковали гражданский транспорт в Херсоне.

Информации о пострадавших среди пассажирах пока нет — на данный момент никто из них за медицинской помощью не обращался.

Правоохранители фиксируют очередное военное преступление и документируют последствия атаки.

Ранее в Днепровском районе Херсона россияне атаковали беспилотниками скорую. В результате удара пострадали трое медиков.

Напомним, российские войска уже атаковали гражданский транспорт на юге и востоке Украины. В частности, в Никополе Днепропетровской области FPV-дрон ударил по пассажирскому автобусу в центре города. В результате той атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения.

В тот же день российские войска вторично обстреляли гражданский транспорт в Никопольщине — пострадали пять человек.