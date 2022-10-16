Россияне атаковали Николаевщину ракетой "Оникс": Ким рассказал о сутках в регионе (фото)

В эти сутки на Николаевщине пострадал человек.

Войска РФ атаковали Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма. Потерь нет.

О вражеских обстрелах в Николаевской области рассказал глава ОВА Виталий Ким утром 16 октября.

Накануне утром, 15 октября, войска РФ ударили из миномета 120 калибра по акватеритории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

В тот же день, но ближе к вечеру оккупанты обстреляли Воскресенскую громаду. В результате один человек получил ранения. Поврежден жилой дом и административное здание железнодорожной станции.

В Баштанском районе с 14:00 до 16:00 оккупанты били по окрестностям Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также в 10:30 и в 23:15 обстрелы подверглась Широковская громада. В результате зафиксированы значительные повреждения трех домов, хозяйственных сооружений и гаражей. Также были попадания по открытым территориям и дорогам. Пострадавших нет.

"Под постоянным огнем остаются села, которые расположены на линии разграничения Березнеговатской громады. Вчера, 15 октября, в 09:17 враг обстрелял окрестности одного из населенных пунктов общины. Также еще в одном населенном пункте в результате артиллерийских обстрелов возник пожар хозяйственной постройки. Поврежден жилой дом", — уточнил Ким.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, обстреливать Николаевщину российские оккупационные войска начали в день полномасштабного наступления на территорию Украины 24 февраля. Ранним утром войска РФ обстреляли порт "Очаков". Уже в начале марта оккупанты начали двигаться в сторону Снегиревки, Березнеговатого и Высунска. С тех пор войска РФ регулярно бомбят Николаев и другие мирные населенные пункты области. В результате враждебных действий все еще гибнут гражданские люди, повреждены многие инфраструктуры, школы, музеи, больницы и т.д.

Как сообщалось, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 13 октября скончался 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки, которую обстреляли российские оккупанты.

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