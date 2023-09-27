Россияне атаковали Никопольщину: много разрушений, есть раненые (фото)

В частности, повреждены частное предприятие, частные дома, автомобили, газопроводы и линия электропередач.

Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины в ночь на 27 сентября, ранив двух мужчин и нанеся разрушения.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Сети.

Лысак уточнил, что оккупанты били ночью из тяжелой артиллерии по Мировской громаде и самому Никополю.

В результате обстрелов пострадали мужчины в возрасте 44 и 68 лет. Обоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, вспыхнул пожар в двухэтажном здании. Чрезвычайники уже потушили огонь. Повреждено частное предприятие, повреждены четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена полностью. Также повреждены шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Раненые, пожар и разрушения! Россияне били ночью по украинским городам

Последствия обстрела Никопольского района ночью 27 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Никопольского района ночью 27 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Никопольского района ночью 27 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, утром 27 сентября российские захватчики сбросили четыре авиабомбы на дома жителей Берислава Херсонской области. Также повреждена больница.

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