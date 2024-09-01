Россияне атаковали Нікопольщину: повреждена инфраструктура, газопровод, ЛЭП, есть раненые

В результате обстрелов Никопольщины пострадали два человека.

Утром 1 сентября Никопольщина Днепропетровской области снова оказалась под огнем русских военных. В результате обстрелов были повреждены гражданская инфраструктура, газопровод и ЛЭП.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате обстрелов Никопольщины пострадали два человека: 58-летний мужчина и 52-летняя женщина из Марганецкой общины. Они получили необходимую медицинскую помощь.

Войска РФ ударили по Никопольщине/Сергей Лысак

Войска РФ ударили по Никопольщине/Сергей Лысак

Обстрелы повредили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также загорелась сухая трава, которую спасатели вовремя потушили. Размер причиненного ущерба еще уточняется.

Напомним, российские кафиры атаковали дронами-камикадзе пожарных в Днепропетровской области, ранив одного работника.

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