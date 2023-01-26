Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах: что известно

В Одесской области и нескольких других регионах попадание ракет россиян. Произошли повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры.

Сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"В результате массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины. Поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", — подчеркнул глава Одесчины.

По его словам, энергетики уже приступили к ремонтным работам. Впрочем, подчеркнул Марченко, устранение повреждений займет некоторое время.

"Прошу отнестись с пониманием к ситуации. Власть и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара. Пока вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях к отбою", — добавил глава ОВА.

Напомним, 26 января в результате враждебного ракетных обстрелов Украины в нескольких областях есть попадания. В частности, в Винницкой области.

В Одесской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Раненых нет.

Читайте также: