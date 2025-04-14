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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Одессе возросло количество пострадавших в результате российской атаки дронами, есть разрушение (фото)

Из-за ночной атаки на Одесчину огонь охватил несколько объектов, разрушена инфраструктура. Число пострадавших возросло до семи человек.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Одесской области в результате российской атаки

Пожар в Одесской области в результате российской атаки / © ГСЧС Украины

Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками в ночь на 14 апреля. Из-за этого возникли пожары и зафиксированы разрушения.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и в Офисе генерального прокурора.

Из-за попадания во время атаки на Одесчине возникли пожары по нескольким адресам. Спасатели оперативно их потушили.

Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, частные предприятия, складское помещение, станция техобслуживания, медицинские учреждения, магазины и не менее 37 автомобилей.

По предварительным данным, пострадали семь человек. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами и ожогами.

С последствиями вражеских ударов боролись 14 единиц техники ГСЧС и 67 спасателей. Также привлечена одна единица техники и трое добровольцев от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Пожар в Одесской области в результате российской атаки / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области в результате российской атаки / © ГСЧС Украины

Сгоревшее авто / © ГСЧС Украины

Сгоревшее авто / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области в результате российской атаки / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области в результате российской атаки / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области в результате российской атаки / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области в результате российской атаки / © ГСЧС Украины

Напомним, этой же ночью россияне атаковали Одессу. Из-за удара беспилотника в одном из медицинских учреждений повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная.

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