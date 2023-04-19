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Россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: есть попадания (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: есть попадания (фото)

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Удалось уничтожить десять дронов.

В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесщину иранскими беспилотниками типа "Shahed". Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"10 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательных служб оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

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© Facebook/Оперативное командование
Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

В Воздушных силах сообщили, что оккупационные войска выпустили 12 дронов-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить десять целей.

"В этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования «Юг» уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", — сообщили в ВСУ.

Как сообщалось, ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась более часа: с 01:47 до 03:02. В Сети жители сообщали о звуках взрывов.

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Дата публикации
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