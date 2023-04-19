Россияне атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: есть попадания (фото)

Удалось уничтожить десять дронов.
В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесщину иранскими беспилотниками типа "Shahed". Прошло без пострадавших.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"10 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательных служб оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах сообщили, что оккупационные войска выпустили 12 дронов-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить десять целей.
"В этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования «Юг» уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", — сообщили в ВСУ.
Как сообщалось, ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась более часа: с 01:47 до 03:02. В Сети жители сообщали о звуках взрывов.