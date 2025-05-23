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Россияне атаковали Одессу баллистикой: есть жертва и много раненых
Во время атаки на Одессу оккупанты попали в портовую инфраструктуру. Из-за этого погиб работник порта.
Российские войска 23 мая нанесли удары двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Один человек погиб, еще восемь — ранены.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Из-за атаки баллистикой на Одессу погиб работник порта. Кипер выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Еще восемь человек получили ранения. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого.
«Прошу жителей и гостей Одесской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении — оперативно направляться в укрытия!» — призвал глава ОВА.
Напомним, днем 23 мая в Одессе прогремели мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга.
А утром российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Захватчики применили новый дрон, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО. Визуально этот беспилотник напоминал «Ланцет».