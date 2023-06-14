Россияне атаковали Одессу ракетами: есть погибшие, пострадавшие и разрушения

В ночь на среду, 14 июня, захватчики обстреляли Одессу четырьмя ракетами "Калибр", две из которых удалось сбить силам ПВО. В результате взрывов три человека погибли и 13 пострадали.

Об этом информирует Оперативное командование "Юг".

"В результате воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Попаданием в складское помещение торговой сети враг вызвал разрушение на площади 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров. Погибли трое работников склада, еще семь получили ранения. Разбор завалов продолжается. Под ними могут быть люди.

Оккупанты ночью обстреляли Одессу

Оккупанты ночью обстреляли Одессу

Оккупанты ночью обстреляли Одессу

Оккупанты ночью обстреляли Одессу

Оккупанты ночью обстреляли Одессу / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Напомним, враг увеличил корабельную группировку в Черном море. В начале ночи 14 июня залп составляли 20 ракет "Калибр".