Россияне атаковали Одессу ракетами: есть погибшие, пострадавшие и разрушения

Оккупанты убили мирных людей и повредили много зданий.
В ночь на среду, 14 июня, захватчики обстреляли Одессу четырьмя ракетами "Калибр", две из которых удалось сбить силам ПВО. В результате взрывов три человека погибли и 13 пострадали.
Об этом информирует Оперативное командование "Юг".
"В результате воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Попаданием в складское помещение торговой сети враг вызвал разрушение на площади 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров. Погибли трое работников склада, еще семь получили ранения. Разбор завалов продолжается. Под ними могут быть люди.
Напомним, враг увеличил корабельную группировку в Черном море. В начале ночи 14 июня залп составляли 20 ракет "Калибр".
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