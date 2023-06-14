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Россияне атаковали Одессу ракетами: есть погибшие, пострадавшие и разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Россияне атаковали Одессу ракетами: есть погибшие, пострадавшие и разрушения

Оккупанты обстреляли Одессу четырьмя ракетами / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Оккупанты убили мирных людей и повредили много зданий.

В ночь на среду, 14 июня, захватчики обстреляли Одессу четырьмя ракетами "Калибр", две из которых удалось сбить силам ПВО. В результате взрывов три человека погибли и 13 пострадали.

Об этом информирует Оперативное командование "Юг".

"В результате воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Попаданием в складское помещение торговой сети враг вызвал разрушение на площади 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров. Погибли трое работников склада, еще семь получили ранения. Разбор завалов продолжается. Под ними могут быть люди.

Оккупанты ночью обстреляли Одессу / ©
Оккупанты ночью обстреляли Одессу
Оккупанты ночью обстреляли Одессу / ©
Оккупанты ночью обстреляли Одессу
Оккупанты ночью обстреляли Одессу / ©
Оккупанты ночью обстреляли Одессу
Оккупанты ночью обстреляли Одессу / ©
Оккупанты ночью обстреляли Одессу
Оккупанты ночью обстреляли Одессу / © Facebook/Оперативное командование
Оккупанты ночью обстреляли Одессу / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Напомним, враг увеличил корабельную группировку в Черном море. В начале ночи 14 июня залп составляли 20 ракет "Калибр".

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Дата публикации
Просмотры
6159
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