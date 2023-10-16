Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне атаковали Полтавщину дронами и ракетами: в ОВА сообщили о последствиях

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1921
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне атаковали Полтавщину дронами и ракетами: в ОВА сообщили о последствиях

Ракетно-дроновая атака

Среди раненых оказался десятилетний ребенок.

Российские войска атаковали Полтавскую область в ночь на 16 октября беспилотниками и ракетами. В результате падения обломков ракеты есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По данным Пронина, во время ночной ракетно-дроновой атаки по Полтавщине в Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

"К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов", — отметил глава ОВА.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадали три человека, среди них – десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Ночная атака по Украине 16 октября

Напомним, ночью в части Украины звучала воздушная тревога, а Воздушные силы предупреждали о запуске российских дронов. Во время тревоги взрывы раздавались в Полтавской, Хмельницкой областях, Днепре и Кропивницком.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1921
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация