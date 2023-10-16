Россияне атаковали Полтавщину дронами и ракетами: в ОВА сообщили о последствиях

Российские войска атаковали Полтавскую область в ночь на 16 октября беспилотниками и ракетами. В результате падения обломков ракеты есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По данным Пронина, во время ночной ракетно-дроновой атаки по Полтавщине в Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

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"К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов", — отметил глава ОВА.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадали три человека, среди них – десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Ночная атака по Украине 16 октября

Напомним, ночью в части Украины звучала воздушная тревога, а Воздушные силы предупреждали о запуске российских дронов. Во время тревоги взрывы раздавались в Полтавской, Хмельницкой областях, Днепре и Кропивницком.

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