Россияне атаковали пожарную часть в Святогорске, погиб спасатель: детали и жуткие фото обстрела

Российские войска в ночь на 28 февраля обстреляли часть ГСЧС в Святогорске Краматорского района Донецкой области. Погиб спасатель, еще 4 ранены.

Об этом рассказал глава ОВА Павел Кириленко.

По его данным, оккупанты намеренно попали в часть ГСЧС.

"Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", — подчеркнул чиновник.

По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. В ГСЧС уточнили, что вражеская ракета унесла жизнь младшего сержанта службы гражданской защиты, фельдшера спасательного отделения Александра Цуркана.

В результате обстрела погиб спасатель / Фото: facebook.com/ГСЧС

Также в результате обстрела РФ повреждено здание пожарного депо, выведены из строя авто спасателей, в том числе те, которые используются для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.

И в ОВА, и в ГСЧС выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя.

"Мы глубоко скорбим по поводу гибели Александра Цуркана и в память о молодом побратиме обещаем продолжить его дело, пока последний враг не покинет нашу землю", — добавили в пресс-службе ГСЧС.

Святогорск обстреляли россияне / Фото: facebook.com/ГСЧС

Повреждение в Святогорске в результате обстрела РФ / Фото: facebook.com/ГСЧС

Россияне повредили авто ГСЧС для разминирования территорий / Фото: facebook.com/ГСЧС

Кроме того, под обстрел оккупантов попал пгт Шевченко, где враг повредил 11 домов. В Кураховке в результате обстрелов РФ один человек погиб и один ранен, есть разрушение зданий. В Константиновке ранены 3 гражданских, повреждено много домов.

"Удалось установить информацию, что в Бахмуте ранены по меньшей мере 2 человека, повреждены многоэтажки, школа и магазин. Продолжаются интенсивные обстрелы в Соледарской громаде: повреждены 5 домов в Васюковке и 6 в Федоровке. На Лисичанском направлении страдает Северск — за сутки повреждены частные дома на двоих улицах города", — говорится в сообщении.

Обстрелы Донбасса / Фото: facebook/Павел Кириленко

Россияне уничтожают гражданские дома в Донецкой области / Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 14 "шахедами", 11 — из которых сбила ПВО.

В Хмельницком в результате российской атаки дронами в ночь на 27 февраля погибли двое спасателей ГСЧС. Одному из них был всего 21 год.

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