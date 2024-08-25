Россияне атаковали ракетами и дронами: какие области Украины находились под ударом

Восемь из девяти "Шахедов" были сбиты в Николаевской области.

В ночь на 25 августа 2024 года россияне нанесли удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины. В частности, атакованы Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылата "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей. Большинство ракет не достигли своих целей", — говорится в сообщении.

Также оккупанты атаковали 9 ударными беспилотниками типа "Shahed" из мыса Чауда – Крым. Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области.

Напомним, российские захватчики в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву в результате чего 7 человек пострадали.

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