Россияне атаковали ракетами и другим оружием 9 областей Украины: детали от ОВА

Как всегда, захватчики целились по населенным пунктам, жилым домам, школам и другим объектам инфраструктуры.

Российские оккупанты атаковали из разного вооружения девять областей Украины 15-16 ноября, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения.

Об этом свидетельствует информация от областных военных администраций о ситуации в регионах на утро16 ноября.

Обстрелы Черниговской области

Черниговщина в течение суток подверглась пяти российским обстрелам: зафиксировано 24 взрыва. Враг бил по Новгород-Северскому району из минометов, артиллерии, танка. В результате обстрела ранения получила волонтерша, которая на авто доставляла гуманитарную помощь в села Новгород-Северской громады.

Также были зафиксированы взрывы от неуправляемых артиллерийских ракет у границы в Новгород-Северской громаде.

Обстрелы Сумской области

По Сумщине российские войска в течение 15 ноября устроили 10 обстрелов – били по приграничным территориям и населенным пунктам. Зафиксировано 46 взрывов. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская громады.

По Середино-Будской громаде захватчики совершили обстрелы из миномета (18 взрывов). Был ранен местный житель и повреждена ЛЭП.

Обстрелы Запорожской области

Запорожскую область российская армия обстреляла 141 раз – зафиксированы удары по 25 населенным пунктам. Так, враг устраивал 121 артобстрел по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Темировки, Роботиного, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты также нанесли три ракетных удара по Заречному, устроили 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новодаровке, Малой Токмачке, Чаривному, Полтавке, Новоивановке, Малых Щербаках и Степном и обстреляли из РСЗО Новоданиловку.

В результате артобстрела по Новоандреевке был ранен 67-летний местный житель. Он доставлен в лечебное учреждение.

Поступило 63 сообщения о разрушениях жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Обстрелы Днепропетровской области

По поводу атак по Днепропетровщине, то ночью враг продолжил террор Никопольщины. Россияне обстреляли район трижды – сам Никополь, Мировскую и Марганецкую громады. Захватчики выпустили около десятка снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без последствий.

Враг атаковал Никопольщину и утром 15 ноября: нанес удар из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. Погибших и пострадавших нет.

Обстрелы Харьковской области

На Харьковщине в ночь на 16 ноября войска РФ нанесли ракетный удар, предварительно из комплекса С-300, по городу Чугуев. Зафиксирован "прилет" в землю возле здания учебного заведения. Повреждены здание школы и частный дом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, враг на Слобожанском направлении вел артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Казачья Лопань, Ветеринарное Харьковского района, Старица, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где ВСУ отразили семь атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное.

В результате обстрела пгт Двуречная Купянского района получил осколочное ранение 74-летний мужчина.

Также сообщается, что в лесополосе с. Сороковка Харьковского района 41-летний гражданский подорвался на взрывоопасном предмете. Пострадавший госпитализирован с ранением.

Обстрелы Луганской области

Боевые действия в Луганской области 15 ноября продолжались у Надежды на Сватовщине, но все штурмы россиян были отбиты.

Оккупанты обстреляли из авиации Серебрянский лес, а из минометов и артиллерии – Белогоровку и Невское. За сутки в Луганской области зафиксировано 143 вражеских обстрела (выпущено 549 снарядов).

Обстрелы Донецкой области

В Донецкой области российская армия устроила 22 обстрела по населенным пунктам. Под вражеским огнем находились Курахово, Авдеевка, Селидово, Красногоровка, Торецк, пгт Очеретино, пгт Южное, с. Евгеньевка, с. Карловка, с. Трудовое, с. Богоявленка, с. Сокол, Покровск.

В результате обстрелов были повреждены 40 жилых домов (из них 13 – многоквартирные), хозяйственное сооружение, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, гражданское авто, здание колледжа, сеть теплоснабжения, трансформатор, электросеть.

За сутки в Донецкой области погибли два человека, еще пять человек были ранены.

Последствия ракетного удара в городе Селидово / Фото: ГСЧС

Обстрелы Николаевской области

В ночь на 16 ноября на Николаевщине силы и средства ПВО уничтожили один ударный беспилотник Shahed 131/136.

15 ноября оккупанты устроили артобстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также ночью вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии Куцурубской громады. Без пострадавших.

Обстрелы Херсонской области

По Херсонщине за сутки захватчики произвели 94 обстрела (выпустили 531 снаряд). Из этих атак по самому Херсону пришлось 11 обстрелов (45 снарядов).

Оккупанты попали в районы 25 населенных пунктов области; учебное заведение в Херсонском районе.

В результате атак был ранен один человек.

Напомним, накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что с приближением зимы ожидается усиление ракетного террора со стороны россиян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне ударили по многоквартирному дому! Ужасные вражеские обстрелы 15 ноября

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