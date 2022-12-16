Россияне атаковали ракетами объект инфраструктуры в Житомирской области

В области более трех часов продолжается тревога.

В пятницу, 16 декабря, произошли "прилеты" вражеских ракет на территории Коростенской громады, что в Житомирской области.

Об этом сообщил мэр Коростеня Владимир Москаленко.

"К сожалению, на территории нашей громады произошло попадание российской ракеты. Сейчас отключены все электросети. Надежда на то, что наши энергетики проведут работы в рамках подключений всех наших громад", — подчеркнул городской голова.

К слову, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в областном центре все спокойно, звуки взрывов – работа ПВО. Он также подтвердил попадание в районе Коростеня.

Кстати, в Житомирской области тревогу объявили в 08:11. По состоянию на 11.24 она продолжается.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, по территории Украины было выпущено более 60 ракет. По словам представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, что были выпущены традиционно из самолетов Ту-95 ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря, есть запуски ракет С-300.

Из — за массированных ракетных ударов в Украине вводятся экстренные аварийные отключения света. Все необходимые службы работают на местах вражеских атак.

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