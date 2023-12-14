Россияне атаковали ракетой С-300 село в Херсонской области: последствия с фото

Под завалами частного дома погибла 63-летняя женщина.
Российские войска вечером 13 декабря атаковали ракетой типа С-300 село Миролюбовка на Херсонщине. В результате атаки есть жертва и разрушения.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, около 23:45 российские военные обстреляли село Миролюбовка Херсонского района. По предварительным данным, враг атаковал село ракетой типа С-300.
Под завалами частного дома погибла 63-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется.
В результате атаки повреждены частные дома, учебное заведение, частично разрушено здание местной амбулатории.
Прокуроры принимают меры по документированию российских военных преступлений. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, в ночь на 14 декабря сообщалось, что российские оккупанты обстреливают Херсон из РСЗО, а также атакуют зажигательными боеприпасами Бериславский район области.
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