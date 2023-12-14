Россияне атаковали ракетой С-300 село в Херсонской области: последствия с фото

Российские войска вечером 13 декабря атаковали ракетой типа С-300 село Миролюбовка на Херсонщине. В результате атаки есть жертва и разрушения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, около 23:45 российские военные обстреляли село Миролюбовка Херсонского района. По предварительным данным, враг атаковал село ракетой типа С-300.

Также читайте Ночная атака БПЛА по Украине: Игнат назвал главное направление

Под завалами частного дома погибла 63-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется.

В результате атаки повреждены частные дома, учебное заведение, частично разрушено здание местной амбулатории.

Последствия обстрела Миролюбовки в Херсонской области / Фото: Прокуратура Херсонской области

Прокуроры принимают меры по документированию российских военных преступлений. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, в ночь на 14 декабря сообщалось, что российские оккупанты обстреливают Херсон из РСЗО, а также атакуют зажигательными боеприпасами Бериславский район области.

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.