Россияне атаковали С-300 Купянск в Харьковской области: что известно

В среду, 14 декабря, около 23.45 оккупанты РФ нанесли удары с С-300 по Купянску в Харьковской области. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, из-за обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По словам руководителя области, за прошедшие сутки удары по Харькову не зафиксированы. Впрочем, враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления. В поселке Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в среднем тяжести.

Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносили удары по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.

Также продолжается гуманитарное разминирование территорий области. В сутки пиротехники уничтожили 280 взрывоопасных предметов, отметил председатель ОВА.

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