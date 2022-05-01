Россияне атаковали сервисы "Укрзализныци": продажа электронных билетов снова приостановлена

Российские хакеры снова атаковали сайты "Укрзализныци", в результате чего временно прекращено предоставление некоторых услуг.

"Укрзализныця" 1 мая сообщила, что снова подверглась атаке со стороны РФ. В результате чего остановлена продажа электронных билетов и оказание онлайн-помощи.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", — говорится в сообщении.

Кассы на вокзалах, по данным УЗ, работают. Также, как отмечается, поезда следуют по расписанию.

Пользователи, которые заходят на сайт "Укрзализныци", жалуются, что страница не загружается или для этого нужно много времени.

Напомним, что днем ранее, 30 апреля, "Укрзализныця" тоже временно останавливала продажу билетов онлайн.

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