Россияне атаковали Сумщину и Житомирщину: первые детали от властей

В Конотопе Сумской области были слышны взрывы. Также россияне нанесли удары по Житомирщине.
В Сумской области после взрыва во всех районах фиксируют перебои со светом. Местами из-за этого – проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщается в Сумской и Житомирской ОВА.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые.
Поскольку тревога продолжается, людей просят быть в укрытиях.
"Сумщина. Взрыв. Конотоп. Не пишем места прилетов. Оставайтесь в укрытиях", — пишет глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
"Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
Обстрелы Украины
Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы.
Пока известно, что россияне обстреляли Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Житомирщину, Сумщину и другие города.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные.
Все, что известно о массированных ракетных ударах по Украине, читайте в материале.
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