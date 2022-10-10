Россияне атаковали Сумщину и Житомирщину: первые детали от властей

В Конотопе Сумской области были слышны взрывы. Также россияне нанесли удары по Житомирщине.

В Сумской области после взрыва во всех районах фиксируют перебои со светом. Местами из-за этого – проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщается в Сумской и Житомирской ОВА.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые.

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Поскольку тревога продолжается, людей просят быть в укрытиях.

"Сумщина. Взрыв. Конотоп. Не пишем места прилетов. Оставайтесь в укрытиях", — пишет глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

"Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы.

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Пока известно, что россияне обстреляли Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Житомирщину, Сумщину и другие города.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные.

Все, что известно о массированных ракетных ударах по Украине, читайте в материале.

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