Россияне атаковали Сумскую область истребителями Су-35, сбросили 10 авиабомб: что известно

Российские войска ночью на 24 марта атаковали Сумскую область истребителями Су-35. Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, более десяти управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области.

"Около 10 самолетов Су-35 — это российский новейший истребитель — атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это очень большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы, могут лететь далеко, и самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны", — сказал Игнат.

Корреспонденты ТСН рассказали, что в настоящее время масштабы разрушений уточняются. Впрочем, уже известно, что вместе с авиабомбами россияне атаковали Сумщину еще "Градами" и ствольной артиллерией. Зафиксировали около 100 прилетов по городу Белополье, селам Виры, Ворожба. Поселок Николаевка враг атаковал дронами-камикадзе.

В Белопольской общине есть попадания в местную школу, детсад, несколько многоэтажных домов, восемь частных домов. Также в результате обстрела Белополья разрушено здание районного управления полиции. Там погиб один сотрудник и гражданский человек. Кроме того, девять человек получили ранения.

Погибший – 37-летний Вадим Листопад, старший лейтенант, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области. У него осталось двое детей.

"Во время выполнения служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью. Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником", — отметили в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 марта российские войска атаковали беспилотниками Кривой Рог. Один вражеский "Shahed" удалось сбить украинским военным. Впрочем, есть попадание пяти дронов.

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