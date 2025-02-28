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Россияне атаковали Украину беспилотниками 28 февраля: названо направление движения

Россияне атаковали Украину беспилотниками 28 февраля: названо направление движения

Враг атаковал Украину "Шахедами" 28 февраля 2025 года / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает использовать против мирных украинцев ударные дроны.

В ночь на 28 февраля 2025 года вражеские войска атаковали территорию Украины беспилотниками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Во многих регионах объявлена воздушная тревога.

Стало известно обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на севере и юге Харьковщины, курс – южный;
  • БПЛА на севере Черкасской области, курс — западный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-западе и центральной части Киевской области, курс — западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке и центральной части Винницкой области, курс — северо-восточный;
  • БПЛА в центральной части Николаевщины, курс — северный.

"Внимание! Киев, Харьков! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях. Житомирская область — угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее враг атаковал беспилотниками Сумы: есть пострадавшие.

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