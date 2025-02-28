Россияне атаковали Украину беспилотниками 28 февраля: названо направление движения

В ночь на 28 февраля 2025 года вражеские войска атаковали территорию Украины беспилотниками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Во многих регионах объявлена воздушная тревога.

Стало известно обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;

БПЛА на севере и юге Харьковщины, курс – южный;

БПЛА на севере Черкасской области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на юго-западе и центральной части Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на юго-востоке и центральной части Винницкой области, курс — северо-восточный;

БПЛА в центральной части Николаевщины, курс — северный.

"Внимание! Киев, Харьков! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях. Житомирская область — угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!", — говорится в сообщении.

Также читайте В Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: сколько людей удалось спасти

Напомним, что ранее враг атаковал беспилотниками Сумы: есть пострадавшие.

Читайте также: