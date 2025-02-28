Россияне атаковали Украину беспилотниками 28 февраля: названо направление движения

Враг продолжает использовать против мирных украинцев ударные дроны.
В ночь на 28 февраля 2025 года вражеские войска атаковали территорию Украины беспилотниками.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Во многих регионах объявлена воздушная тревога.
Стало известно обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
- БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на севере и юге Харьковщины, курс – южный;
- БПЛА на севере Черкасской области, курс — западный/северо-западный;
- БпЛА на юго-западе и центральной части Киевской области, курс — западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке и центральной части Винницкой области, курс — северо-восточный;
- БПЛА в центральной части Николаевщины, курс — северный.
"Внимание! Киев, Харьков! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях. Житомирская область — угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее враг атаковал беспилотниками Сумы: есть пострадавшие.
Читайте также:
- ВСУ начали сбивать FPV-дронами российские беспилотники Shahed – командующий Сил беспилотных систем
- "267 дронов выпускает человек, желающий завершения войны?": Зеленский об отношении РФ к войне
- Россия атакует дронами жилые районы, и это террор, а не война: Буданов