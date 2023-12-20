Россияне атаковали Украину дронами и ракетами: где раздавались взрывы и как отработала ПВО

Российские войска устроили новую воздушную атаку на украинские города в ночь на 20 декабря. Противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из временно оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава).

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей. Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковщине. Предварительно, без пострадавших", — отметили в ведомстве.

Напомним, ночью в некоторых регионах звучала воздушная тревога.

В 00:30 в КМВА заявили, что силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев.

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