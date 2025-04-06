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Россияне атаковали Украину дронами и ракетами: главные новости ночи 6 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 апреля 2025 года:
В результате российской атаки на Киев есть пострадавшие Читать далее –>
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