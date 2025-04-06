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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Украину дронами и ракетами: главные новости ночи 6 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 апреля 2025 года:

Дата публикации
Количество просмотров
145
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