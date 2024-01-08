Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами: в каких регионах гремели взрывы

Оккупанты снова ударили по украинским городам.
В понедельник, 8 января, в Украине объявили воздушную тревогу в связи с вылетом не менее 11 российских самолетов Ту-95МС.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ВС подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в регионах, где раздавались взрывы.
Харьков
С самого утра оккупанты нанесли уже минимум четыре удара по Харькову.
Тип вооружения устанавливается, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"На данный момент — без пострадавших. Информация обновляется", — заявил он.
Кроме того, в городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.
"В это утро враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики", — написал впоследствии в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
Хмельницкий
В Хмельницком прогремели несколько взрывов взрывов. Жители города их слышали утром, 8 января. В городе и области воздушная тревога объявлена с 06:20 утра и продолжалась до 08:25.
Первый взрыв в Хмельницком раздался в 07:20 утра. Впоследствии в городе было слышно еще два взрыва.
В Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе применения крылатых ракет для Староконстантинова и Шепетовки.
Запорожье
В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего пять взрывов. Пока известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.
В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Информация предварительная, она может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.
Днепропетровская область
В Днепре и Кривом Роге были слышны звуки взрывов. Они прозвучали после оглашения воздушной тревоги.
Первый взрыв в Днепре прогремел в 06:41. В пригороде Днепра взрыв был слышен в 06:51.
В Кривом Роге взрыв прогремел в 07:16.
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