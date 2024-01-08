Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами: в каких регионах гремели взрывы

В понедельник, 8 января, в Украине объявили воздушную тревогу в связи с вылетом не менее 11 российских самолетов Ту-95МС.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ВС подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в регионах, где раздавались взрывы.

Харьков

С самого утра оккупанты нанесли уже минимум четыре удара по Харькову.

Тип вооружения устанавливается, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"На данный момент — без пострадавших. Информация обновляется", — заявил он.

Кроме того, в городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Фото: Олег Синєгубов

"В это утро враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики", — написал впоследствии в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Хмельницкий

В Хмельницком прогремели несколько взрывов взрывов. Жители города их слышали утром, 8 января. В городе и области воздушная тревога объявлена с 06:20 утра и продолжалась до 08:25.

Первый взрыв в Хмельницком раздался в 07:20 утра. Впоследствии в городе было слышно еще два взрыва.

В Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе применения крылатых ракет для Староконстантинова и Шепетовки.

Запорожье

В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего пять взрывов. Пока известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.

В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Информация предварительная, она может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Днепропетровская область

В Днепре и Кривом Роге были слышны звуки взрывов. Они прозвучали после оглашения воздушной тревоги.

Первый взрыв в Днепре прогремел в 06:41. В пригороде Днепра взрыв был слышен в 06:51.

В Кривом Роге взрыв прогремел в 07:16.

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