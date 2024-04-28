Россияне атаковали Украину "неизвестными беспилотниками": в ВСУ рассказали о "таинственных" БПЛА враге

По его словам, Россия во время разведки использует разные дроны.
В ночь на 28 апреля российские войска атаковали Украину 4 "Шахедами" и 5 беспилотниками неустановленного типа.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в воскресенье, 28 апреля.
Он объяснил, что "неизвестные дроны" – это разведывательные, а не боевые БпЛА.
"Конечно, это разведка, они постоянно выискивают объекты для возможных атак. И фактически ежедневно они (оккупанты — ред.) их теряют, потому что постоянно ведется боевая работа, постоянно их сбивают. И над Николаевщиной, и над Херсонщиной, и над Одесщиной", — объяснил Плетенчук.
По его словам, Россия во время разведки использует разные дроны. Среди них – "Орлан-10", ZALA, Supercam, а также "Форпост" или Mohajer-6, но реже.
Напомним, в Воздушных силах рассказали, чем атаковали россияне и сколько целей сбило ПВО.
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