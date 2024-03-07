Россияне атаковали возле Клещиевки, Тоненького и Роботиного: Генштаб о ситуации на фронте

Оккупационная армия РФ совершила ряд атак на фронте. В частности, ВСУ отразились на Купянском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 7 марта.

Всего враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Середина-Буда, Товстодубово, Волфино, Храповщина, Каменка Сумской области; Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области; Ямполевка, Терны, Богдановка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровск, Новобахмутовка, Очеретино, Нетайлово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Красное, Малиновка, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отбита 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее ивового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших защитников.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 составу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Как сообщалось, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявляет о непрерывном наступлении оккупантов на Авдеевском направлении.

Читайте также: