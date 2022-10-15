Россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе и десятью ракетами: в ОВА рассказали детали

Российские оккупанты в ночь на 15 октября массированно атаковали Запорожье: нанесены четыре авиаудара дронами Shahed-136, а к утру прилетело десять ракет С-300.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

В результате ударов иранскими беспилотниками по областному центру разрушений подверглись объекты инфраструктуры. На месте ударов возникли пожары. Их уже удалось локализовать. Пострадавших нет, подчеркнул руководитель области.

Утром 15 октября россияне выпустили десять ракет по Запорожью. Как следствие, ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям. ОВА пока уточняет информацию о пострадавших.

"Оккупант имеет целью только одно — уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное соблюдать правила безопасности и помогать друг другу", — подчеркнул Старух.

Обстрелы Запорожья

Город в течение последнего времени испытывает массовые вражеские удары. оккупанты готовят и по критической инфраструктуре, и по домам мирных жителей. Президент Владимир Зеленский называет обстрелы многоэтажек в Запорожье "абсолютным злом" и "абсолютной подлостью".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ опасается наступления ВСУ в Запорожской области. По его словам, "это направление стоит всех направлений, которые есть на сегодняшний день на линии фронта".

Тем временем военный эксперт Сергей Грабский называет это террором мирных жителей. Мол, россияне прибегают к этому, потому что надеются, что люди будут просить украинских военных отойти от города.

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