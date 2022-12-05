Россияне атаковали Запорожье: глава ОВА рассказал подробности о последствиях обстрела (фото)

Ночью 5 декабря в Запорожье раздавались взрывы – российские войска ударили по промышленной инфраструктуре города.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его данным, оккупанты запустили по мирному городу ракеты. Предварительно никто из людей не пострадал. Продолжаются спасательные работы.

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"Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. По имеющейся информации, люди невредимы. Спасательные работы продолжаются", - сказано в его сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 5 декабря в Запорожье раздались взрывы.

Напомним, российские оккупационные войска 4 декабря ракетами обстреляли одно из сел Запорожского района. На территории частной застройки в результате ракетной атаки выбиты стекла, повреждены кровли жилых домов, линии электросетей. К счастью, обошлось без жертв.

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