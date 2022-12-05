Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Россияне атаковали Запорожье: глава ОВА рассказал подробности о последствиях обстрела (фото)

Россияне атаковали Запорожье: глава ОВА рассказал подробности о последствиях обстрела (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2317
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне атаковали Запорожье: глава ОВА рассказал подробности о последствиях обстрела (фото)

Фото: Telegram / Александр Старух

Россияне бомбили промышленную инфраструктуру Запорожья ракетами.

Ночью 5 декабря в Запорожье раздавались взрывы – российские войска ударили по промышленной инфраструктуре города.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его данным, оккупанты запустили по мирному городу ракеты. Предварительно никто из людей не пострадал. Продолжаются спасательные работы.

"Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. По имеющейся информации, люди невредимы. Спасательные работы продолжаются", - сказано в его сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 5 декабря в Запорожье раздались взрывы.

Напомним, российские оккупационные войска 4 декабря ракетами обстреляли одно из сел Запорожского района. На территории частной застройки в результате ракетной атаки выбиты стекла, повреждены кровли жилых домов, линии электросетей. К счастью, обошлось без жертв.

Читайте также:

"Зима будет очень сложной": Зеленский обратился к украинцам 4 декабря

"Зима будет очень сложной": Зеленский обратился к украинцам 4 декабря

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2317
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация