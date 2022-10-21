Россияне атаковали Запорожье ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях удара

Ранения получили трое жителей.
Утром 21 октября российская армия обстреляла ракетами С-300 Запорожья. В результате российской атаки разрушений подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет, но три человека ранены.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, в многоэтажке повреждена газовая система, произошло возгорание. Кроме того, разрушена стена. На месте событий работают профильные службы.
Оккупанты также попали в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Кроме того, были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории, сообщили в ОВА.
"На территории города могут быть части боеприпасов. Они опасны. Нельзя подходить близко и трогать их. В разы обнаружения вызывайте спасателей", — обращается Старух к горожанам.
Глава ОВА не исключает вероятность повторных атак. Именно поэтому просит людей не пренебрегать правилами безопасности.
Напомним, в пятницу, 21 октября, в центральных, восточных и южных регионах была объявлена воздушная тревога. Жители Запорожья сообщили в Сети онесколько мощных взрывов. Впоследствии в ОВА подтвердили, что ракета ударила по жилой пятиэтажке.
Кроме того, от утренней атаки пострадал Харьков. Армия РФ попала в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. Шесть человек получили ранения.
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