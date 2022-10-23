Россияне атаковали Запорожскую область дронами и ракетами С-300: фото последствий обстрела

Россияне повредили ракетами дома людей и школу в одном из сел Запорожской области.

Российские оккупационные войска в ночь на 23 октября совершили атаку дронами на Запорожье, а также обстреляли окрестные населенные пункты ракетами С-300.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг продолжает использовать ночной террор против мирного населения. Сегодня ночью оккупационные войска совершили атаку на г. Запорожье с использованием дронов (предварительно дронов-камикадзе "Shahed-136"), а также окрестных населенных пунктов с использованием ракет С-300", — говорится в сообщении.

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Известно, что один из дронов поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, войска РФ ракетами обстреляли одно из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК "С-300" повреждены частные дома и помещения школы. Пострадавших или погибших нет.

"Разрушенное отстроим! Главное берегите свою жизнь!", — добавил чиновник.

Напомним, утром 21 октября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Пострадали жилые дома и инфраструктура города. Одна из ракет пробила дыру в пятиэтажном здании.

В тот же день первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что российская ракета С-300 ударила рядом с полицейским авто. В результате был поврежден служебный автомобиль, патрульные получили травмы.

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