Россияне атаковали Запорожскую область: в ОВА сообщили о разрушениях и последствиях

Общие масштабы повреждений от ударов пока выясняются.
В Запорожской области, в результате ракетной атаки, передне в одном из населенных пунктов разрушены несколько этажей одного подъезда многоэтажки.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Известно, что 12 ноября вечером, после 20:00, враг нанес 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов.
Предварительно пострадавших нет.
В одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка.
Напомним, 12 ноября утром россияне применили дрон для удара по пассажирскому автобусу "Богдан" в поселке Приморское Запорожской области, в котором находились мирные жители прифронтовых населенных пунктов.
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