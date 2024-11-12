Россияне атаковали Запорожскую область: в ОВА сообщили о разрушениях и последствиях

Общие масштабы повреждений от ударов пока выясняются.

В Запорожской области, в результате ракетной атаки, передне в одном из населенных пунктов разрушены несколько этажей одного подъезда многоэтажки.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Известно, что 12 ноября вечером, после 20:00, враг нанес 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов.

Предварительно пострадавших нет.

В одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка.

Напомним, 12 ноября утром россияне применили дрон для удара по пассажирскому автобусу "Богдан" в поселке Приморское Запорожской области, в котором находились мирные жители прифронтовых населенных пунктов.

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