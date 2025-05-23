Россияне атаковали железную дорогу в Черновицкой области

Поезд «Укрзализныци»

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Российские войска в ночь на 23 мая атаковали железную дорогу в Черновицкой области. Зафиксированы повреждения.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Из-за российской атаки на железную дорогу на Буковине была повреждена железнодорожная инфраструктура.

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Обошлось без жертв и пострадавших среди работников и пассажиров.

Читайте также Дата публикации 00:55, 23.05.25 Категория Украина Количество просмотров 3428 В Запорожье раздались взрывы Автор публикации Елена Кузьмич

«Продолжаем движение», — добавили в «Укрзализныце».

Напомним, в ночь на 23 мая Украину атаковали российские беспилотники. Во время воздушной тревоги на территории Черновицкой области раздались взрывы.

Кроме Буковины, ночные взрывы также раздавались в Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях, в Николаеве и области, в Донецкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

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