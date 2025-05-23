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Россияне атаковали железную дорогу в Черновицкой области
«Укрзализныця» заявила о ночном ударе РФ по железной дороге на Буковине, где зафиксированы повреждения.
Российские войска в ночь на 23 мая атаковали железную дорогу в Черновицкой области. Зафиксированы повреждения.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Из-за российской атаки на железную дорогу на Буковине была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Обошлось без жертв и пострадавших среди работников и пассажиров.
«Продолжаем движение», — добавили в «Укрзализныце».
Напомним, в ночь на 23 мая Украину атаковали российские беспилотники. Во время воздушной тревоги на территории Черновицкой области раздались взрывы.
Кроме Буковины, ночные взрывы также раздавались в Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях, в Николаеве и области, в Донецкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.