Россияне атаковали железную дорогу в трех областях Украины (фото)

Разрушения на железной дороге из-за российских ударов / © "Укрзализныця"

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Российские войска ночью и утром 28 мая атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Харьковской, Донецкой и Сумской областях.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Из-за российской атаки на Харьковщине обломки беспилотника попали на пути. Из-за этого железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы полиция и чрезвычайники обезвредили остатки вражеского дрона. После этого движение оперативно восстановили.

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В Славянске Донецкой области из-за боевых действий была повреждена контактная сеть. Кроме того, обломки FPV-дрона повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром город подвергся вражескому обстрелу, во время которого были повреждены окна в здании вокзала.

На Сумщине российский беспилотник незначительно повредил пути. Движение по участку происходит без задержек.

Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших среди работников и пассажиров.

«Железнодорожники продолжают оперативно чинить инфраструктуру и обеспечивать движение по стране, несмотря на попытки врага вмешаться и остановить его», — резюмировали в «Укрзализныце».

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Последствия российской атаки на железную дорогу / © "Укрзализныця"

Последствия российской атаки на железную дорогу / © "Укрзализныця"

Последствия российской атаки на железную дорогу / © "Укрзализныця"

Последствия российской атаки на железную дорогу / © "Укрзализныця"

Последствия российской атаки на железную дорогу / © "Укрзализныця"

Напомним, во время ударов по Украине в ночь на 23 мая оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области. Было зафиксировано повреждение.

Заметим, в ночь на 28 мая в ряде украинских областей звучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Российская армия также атаковала Украину беспилотниками. В частности, вражеские дроны двигались в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.