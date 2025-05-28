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Россияне атаковали железную дорогу в трех областях Украины (фото)
Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в трех регионах Украины, что повлекло временные перебои в движении.
Российские войска ночью и утром 28 мая атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Харьковской, Донецкой и Сумской областях.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Из-за российской атаки на Харьковщине обломки беспилотника попали на пути. Из-за этого железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы полиция и чрезвычайники обезвредили остатки вражеского дрона. После этого движение оперативно восстановили.
В Славянске Донецкой области из-за боевых действий была повреждена контактная сеть. Кроме того, обломки FPV-дрона повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром город подвергся вражескому обстрелу, во время которого были повреждены окна в здании вокзала.
На Сумщине российский беспилотник незначительно повредил пути. Движение по участку происходит без задержек.
Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших среди работников и пассажиров.
«Железнодорожники продолжают оперативно чинить инфраструктуру и обеспечивать движение по стране, несмотря на попытки врага вмешаться и остановить его», — резюмировали в «Укрзализныце».
Напомним, во время ударов по Украине в ночь на 23 мая оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области. Было зафиксировано повреждение.
Заметим, в ночь на 28 мая в ряде украинских областей звучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Российская армия также атаковала Украину беспилотниками. В частности, вражеские дроны двигались в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.