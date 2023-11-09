Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины: где попадания и есать ли раненые

Вражеские войска за день выпустили по области 529 снарядов.

Российские оккупанты 85 раз обстреляли Херсонскую область в течение 8 ноября, применив различные виды вооружения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские войска совершили 85 обстрелов по Херсонщине, выпустив 529 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

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Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, сотовую башню и "Пункт незламности" в Бериславском районе.

В результате вражеских обстрелов были ранены два человека.

Напомним, в течение 7 ноября оккупанты 108 раз обстреляли Херсонщину, убив одного человека и еще одного — ранив.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удар по многоэтажке в Херсоне: люди самостоятельно разбирают завалы и не собираются уезжать!

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