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Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины: где попадания и есать ли раненые

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины: где попадания и есать ли раненые

Поврежденный автомобиль "Укрпочты" в результате обстрела Херсонщины 8 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Вражеские войска за день выпустили по области 529 снарядов.

Российские оккупанты 85 раз обстреляли Херсонскую область в течение 8 ноября, применив различные виды вооружения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские войска совершили 85 обстрелов по Херсонщине, выпустив 529 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, сотовую башню и "Пункт незламности" в Бериславском районе.

В результате вражеских обстрелов были ранены два человека.

Напомним, в течение 7 ноября оккупанты 108 раз обстреляли Херсонщину, убив одного человека и еще одного — ранив.

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Дата публикации
Просмотры
302
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