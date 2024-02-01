Россияне атаковали жилые кварталы в Херсоне и области: власти рассказали о последствиях

За прошедшие сутки российские военные обстреляли Херсон и область, попав в учебное заведение, общежитие и предприятие.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 41 обстрел, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Также совершил ракетный удар. По городу Херсон враг направил 64 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов; и детский сад в Бериславском районе; общежитие и предприятие в Херсоне", — написал чиновник.

По его словам, из-за российской атаки 6 человек получили ранения.

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