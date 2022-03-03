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Россияне атакуют Харьковскую область: показали фото разбомбленного села

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Россияне атакуют Харьковскую область: показали фото разбомбленного села

Фото: Телеграмм-канал Антона Геращенко, советника МВД Украины

Десятки домов украинцев полностью разрушены оккупантами.

Российская армия продолжает атаковать Харьковскую область и бить по мирным жителям: только в течение 2 марта произошло семь бомбардировок.

В результате бомбардировки села Яковка под Мерефой Харьковской области было уничтожено больше 30 домов.

Ужасными кадрами поделился Телеграмм-канал Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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