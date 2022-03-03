Россияне атакуют Харьковскую область: показали фото разбомбленного села

Десятки домов украинцев полностью разрушены оккупантами.

Российская армия продолжает атаковать Харьковскую область и бить по мирным жителям: только в течение 2 марта произошло семь бомбардировок.

В результате бомбардировки села Яковка под Мерефой Харьковской области было уничтожено больше 30 домов.

Ужасными кадрами поделился Телеграмм-канал Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО - 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: