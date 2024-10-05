Россияне атакуют и пытаются прорвать оборону ВСУ: что происходит на фронте

Украинские войска отражают вражеские атаки на разных направлениях фронта.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 159 боевых столкновений.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении украинские войска остановили 15 атак оккупантов недалеко от Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.
На Северском направлении Силы обороны Украины отразили три штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили девять попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часов Яра, Калиновки, Ступочек и Андреевки.
Захватчики за прошедшие сутки продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг 14 раз осуществлял атаки на позиции украинских защитников в районах Торецкая и Щербиновки. Наносил авиаудары КАБами.
На Покровском направлении украинские воины отразили 15 штурмов и атак в районах населенных пунктов Николаевка, Селидово и Лисовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявления, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Роботино, Малых Щербаков и Каменского.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.
В то же время Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.
Ранее аналитики сообщили, что российское наступление на востоке Украины в ближайшие месяцы или недели достигнет кульминации.
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