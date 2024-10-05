Россияне атакуют и пытаются прорвать оборону ВСУ: что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 159 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 15 атак оккупантов недалеко от Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили три штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили девять попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часов Яра, Калиновки, Ступочек и Андреевки.

Захватчики за прошедшие сутки продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг 14 раз осуществлял атаки на позиции украинских защитников в районах Торецкая и Щербиновки. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские воины отразили 15 штурмов и атак в районах населенных пунктов Николаевка, Селидово и Лисовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявления, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Роботино, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.

В то же время Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

Ранее аналитики сообщили, что российское наступление на востоке Украины в ближайшие месяцы или недели достигнет кульминации.

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